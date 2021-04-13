Деревню в пригороде Челябинска паводок отрезал от внешнего мира

Из-за паводка жители деревни в Челябинской области не могут выбраться из населенного пункта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полтора десятилетия жители деревни Заварухино (Сосновский район) просят местные власти решить проблему с дорогой, каждую весну уходящей под воду. Об этом они рассказали в видео, опубликованном в социальных сетях.

«Мы, жители деревни Заварухино, просим губернатора Алексея Текслера взять на личный контроль дорогу в нашей деревне. Уже 15 лет наши жители обращаются с жалобами в администрацию поселения и района, но никаких эффективных мер не было предпринято, – сетуют южноуральцы. – Получаем лишь отписки, опять тянут с документаций, каждую весну ждем с ужасом, затапливает мост и поля, проехать невозможно».

Не стал исключением и нынешний год. Сейчас дети жителей деревни сидят дома (школьный автобус не может проехать в населенный пункт), сюда отказываются ехать медики и экстренные службы. «К нам не едет такси и скорая помощь, отказываются ехать пожарные, боятся, что мост не выдержит тяжелый «Урал». А больше объехать негде», – рассказывает житель деревни.

Нет в деревне и общественного транспорта. «Приходится ходить через пешеходный мост, а он еле дышит, мне через две недели рожать, и что будет? Никто ко мне не приедет, я со схватками пойду по этому мосту?» – спрашивает на видео молодая женщина.

Напомним, паводок в Сосновском районе продолжается уже вторую неделю. По данным местных чиновников, сейчас он уже пошел на спад.

Челябинск, Виктор Елисеев

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