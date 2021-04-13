В Челябинске маршрутка врезалась в иномарку. Есть пострадавшие

В Челябинске подросток пострадал в ДТП с маршрутным такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла около 14:00 на улице Героев Танкограда. В ней пострадали три человека.

По информации городской ГИБДД, водитель автомобиля Honda при выезде на главную дорогу не пропустил микроавтобус Fiat, следовавший по одному из муниципальных маршрутов с пассажирами.

Как рассказали в управлении здравоохранения Челябинска, в результате ДТП пострадал 27-летний водитель иномарки. Медики диагностировали у него перелом костей таза, поясничного отдела позвоночника, ребер, тупую травму живота, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В больницу его доставили в состоянии шока. Также пострадал 16-летний подросток, ехавший в маршрутке. Юношу госпитализировали с переломом поясничного отдела позвоночника.

Травмы получил и водитель маршрутки. Но он от госпитализации отказался.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.04.21

Повысит скорость раскрываемости: Госдума разрешила Минюсту создать банк экстремистских материалов. / Режим НМУ продлили на Южном Урале на двое суток. / Деревню в пригороде Челябинска паводок отрезал от внешнего мира. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»