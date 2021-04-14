В Челябинской области утонул трехлетний ребенок

В южноуральском городе трехлетний ребенок захлебнулся, упав в водоем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла вчера, 13 апреля, вечером в Юрюзани.

В пожарно-спасательные подразделения поступила информация, что в Юрюзани в водоотводной канал (впадает в городской пруд) упал мальчик трех лет.

Поисковые работы на месте происшествия производили сотрудники МЧС России, противопожарной службы Челябинской области, спасатели Уральского учебного спасательного центра и Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы области, полиции, «скорой помощи».

Спустя 1 час 30 минут с момента поступления сигнала тело ребенка было обнаружено в пятидесяти метрах от места падения в водоотводном канале. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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