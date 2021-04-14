В поселке под Челябинском дорожники засыпали щебнем люки

В южноуральском поселке Газовик подрядчик вместо отсыпки старой дороги завалил щебнем асфальт и засыпал люки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, в общественную организацию обратились жители поселка Газовик Сосновского района с жалобой на подрядчика ООО «СтройНЕО» и местную администрацию.

Дорожники вместо качественной отсыпки старой разбитой дороги завалили щебнем люки, а заодно зачем-то посыпали соседний асфальтированный участок. Согласно смете, стоимость этой работы составила почти 1,2 млн руб. В то же время другая улица, отсыпать которую люди просят уже четыре года, так и осталась забытой. Общественники обратились в прокуратуру региона с просьбой проверить эффективность потраченных бюджетных средств.

Все началось, когда на улице Изумрудной закипела работа по отсыпке старой дороги. Но радовались жители недолго: ровно до того момента, пока не стало ясно, что вместе с ямами подрядчик ликвидировал и колодцы. Один из них был раздавлен самосвалом, остальные – засыпаны грунтом.

«Вот где-то тут «похоронен» люк, – сказал инженер водоснабжающей организации, пытаясь показать экспертам место, где зарыт колодец, но даже специалист не сразу сумел его отыскать. – Всего были разрушены и засыпаны пять водопроводных колодцев. Если случится авария, мы не сможем ее оперативно ликвидировать».

Обращения в местную администрацию с просьбой повлиять на подрядчика и побудить его восстановить колодцы, результатов не дали. У чиновников, похоже, не возникло вопросов и к другому странному решению дорожников. Подрядчик зачем-то засыпал щебнем еще и соседний асфальтированный участок. Жители поселка возмущены такой нерациональностью, ведь они уже четыре года просят отсыпать другую дорогу – Цветочный переулок, который представляет собой сплошное грязевое месиво.

«Здесь буксуют и застревают даже внедорожники. Мы собрали деньги на подключение газа, но боимся, что газовые службы просто не смогут подобраться к нашим домам. Мы в переулке Цветочном отрезаны от остального поселка. Пошел пятый год, как мы слышим, что денег на нас у администрации нет», – рассказал житель поселка Газовик.

В подтверждение своих слов мужчина показал общественникам внушительную папку с документами: за четыре года у него накопилось несколько десятков отписок. На все просьбы и доводы чиновники отвечают, что денег нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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