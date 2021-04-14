В Магнитогорске второй раз за месяц закрывают движение по новой трамвайной ветке

В Магнитогорске из-за аварии на весь день закрыли движение по новой трамвайной ветке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, ДТП произошло сегодня, 14 апреля.

«Сегодня ночью на пересечении улиц Жукова и Зеленый лог грузовой автомобиль зацепил поднятым кузовом контактные провода. В связи с их обрывом прекращено движение электротранспорта по новой трамвайной ветке – по пр. Карла Маркса на участке от ул. Труда до ул. Зеленый лог и по ул. Зеленый лог на участке от пр. Карла Маркса до ул. Советская», – уточнили в администрации города.

Из-за аварии пришлось скорректировать расписание трамваев, следующих по семи маршрутам. Ремонтные работы планируют закончить до конца рабочего дня.

По словам горожан, это уже второй за месяц случай остановки движения по новой трамвайной ветке. 22 апреля оно было закрыто после того, как контактную сеть повредил кузов самосвала. Тогда ремонт длился несколько дней.

Новая трамвайная ветка появилась в южной части Магнитогорска, связав улицу Зеленый лог, проспект Карла Маркса и улицу Труда. Движение по ней началось в декабре 2019 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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