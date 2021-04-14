За сутки COVID-19 заразились 115 южноуральцев

Суточная заболеваемость коронавирусом на Южном Урале превышает 100 человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 14 апреля в регионе подтверждены 58 тысяч 336 случаев заболевания COVID-19 (+ 115 новых подтверждений ко вчерашнему дню).
За прошедшие сутки выписаны 119 человека. ️Больных COVID-19 – 3197 человек.
Скончались 8 человек: от COVID-19 – 6 южноуральцев, от других причин – 2 пациента.
С начала пандемии умерли 2 тысячи 479 инфицированный (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 325).
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 14.04.21
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