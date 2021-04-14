Южноуральцы подняли на смех губернатора, восхитившегося дорожной техникой под окнами

Жителей Челябинской области возмутил восторженный пост главы Южного Урала о дорожниках, моющих проезжую часть у него под окнами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной бодрый пост появился на официальной странице губернатора Челябинской области Алексея Текслера в социальной сети ВКонтакте сегодня, 14 апреля, утром в сопровождении видео, запечатлевшего дорожные машины, поливающие проезжую часть улицы Цвиллинга рядом с резиденцией главы региона.

«Рабочее утро начинается с техники под окнами. Пришло время провести генеральную уборку. Во всех без исключения городах и поселках области. Субботник должен прийти на каждую улицу, в каждый двор, – говорится в сообщении. – Прямо сейчас на областном совещании поставлю такую задачу. К началу мая нужно навести порядок, все почистить, помыть, убрать грязь и мусор. Везде! Если на местах коммунальные службы будут недорабатывать, пишите, поправим».

Однако большинство южноуральцев не оценило бодрости чиновника. За два часа под постом набралось две сотни комментариев. Большинство – с критикой состояния дорог и благоустройства.

«Да в том же Челябинске прокатитесь не по центру, а по окраинам. Асфальт растаял вместе со снегом, пылища и ухабины такие, что колеса слетают. А после дождя начинается квест: неожиданная глубина лужицы», – советуют губернатору.

«Только под вашими окнами и убирают», – пишут челябинцы. «Магнитогорск вообще не понимает, о чем вы. Грязища, пыль столбом, светофоров не видно из-за пыли», – поддерживают земляков жители города металлургов. «В Озерске везде грязь, везде мусор!" – присоединяются жители ЗАТО.

«Надоела ваша показуха!" – возмущаются южноуральцы.

Комментаторы предлагают Алексею Текслеру проехаться по области. «Во многих поселках даже дорог нет, а они шампунем моют», – пишут жители региона.

Не мешало бы губернатору побывать и в южноуральских городах, отмечают уральцы. «Посетите Копейск, – предлагают ему. – Грязь, пыль, ямы. Только не по центральному проспекту Победы. По Кирова, Калинина, Коммунистическому».

К копейчанам присоединяются жители Миасса. «В Миассе не в курсе про уборку улиц. На улицах грязь. Асфальт растаял, как обычно, вместе со снегом. На дорогах из целых участков только неразумных размеров лежачие полицейские, выполняющие роль плотин, чтобы лужи были побольше», – рассказывают они.

Впрочем, и в Челябинске есть на что посмотреть, уверяют жители областного центра. «Предлагаю вам, Алексей Леонидович, пройтись по дворам Центрального и других районов. Там вы увидите много интересного», – уверяет горожанин. «Хорошо, когда есть что убирать! – соглашаются челябинцы. – А мы, микрорайон Агалакова-Прохладная, вообще не знаем, что такое дорога! Нам обещают 6-ой год эту самую дорогу!" Еще один горожанин предлагает прибраться на его улице. «Когда на Пограничной мыть будут? – интересуется он. – Аккуратнее, в обвал дороги не провалитесь на перекрестке Пограничной и Курганской».

Так что большинство южноуральцев восторгов губернатора явно не оценили. «Я, вот, каждое утро иду на работу по тротуару по проспекту Победы к улице Горького. И так мне мерзко смотреть на грязь, мусор, что очень хочется пригласить прогуляться руководителей организаций, следящих за чистотой улиц. А нализывать 50 метров в центре перед окнами – чего тут гордиться», – резюмирует челябинка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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