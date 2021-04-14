Вице-мэра Челябинска оставили за решеткой

Замглавы Челябинска Олег Извеков проведет в СИЗО еще три месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 апреля, Центральный районный суд принял решение продлить для заместителя главы Челябинска по экономике Олега Извекова меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, чиновника задержали 18 февраля по подозрению в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2020 году Извеков получил более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Якобы, чиновник содействовал заключению с фирмой контракта на поставку тепловизоров для МФЦ.

19 февраля Центральный районный суд Челябинска определил Извекову меру пресечения – содержание под стражей до 17 апреля. Защита обжаловала это решение и просила изменить меру пресечения на домашний арест. Однако суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Теперь Центральный районный суд продлил эту меру пресечения на три месяца – до 17 июля 2021 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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