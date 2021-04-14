Трое южноуральцев отравились паленой водкой

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти трех местных жителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, вечером 12 апреля текущего года в одном из домов села Булзи Каслинского района обнаружены тела местных жителей: 36 и 47-летнего мужчин и 38-летней женщины, злоупотреблявших спиртным. По предварительным данным, причиной смерти является отравление изготовленной спиртосодержащей жидкостью, остатки которой были обнаружены в доме.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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