В собрании депутатов Златоуста потребовали запретить видеосъемку заседаний

Депутату городского собрания Златоуста запрещают вести съемку комиссий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат муниципального парламента Златоуста Владимир Лубнин (ЛДПР) направил на рассмотрение комиссии по местному самоуправлению предложение рассмотреть вопрос о правомерности присутствия и непрерывной видеосъемки заседаний комиссии помощниками депутатов. Об этом рассказала независимый парламентарий Раиса Истомина на своей странице в социальных сетях.

По итогам рассмотрения Лубнин предлагает «в случае необходимости принять соответствующие нормативные правовые акты, запрещающие регулярную и непрерывную съемку заседаний комиссий и собрания».

И хотя в повестке имена и фамилии не названы, адресат претензии известен. Ведь единственный человек, который этим занимается, – как раз помощник депутата Истоминой, отмечает она. Впоследствии все материалы с записями комиссий городского собрания и парламента публикуются в одной из групп социальной сети.

«Было бы понятно и разумно, если бы депутат Лубнин указал на недостатки в работе: недостоверных фактах, фактических неточностях, в конце концов на технические огрехи. Что же его беспокоит, остается в загадках, – пишет парламентарий. – Да, Лубнин периодически попадает в кадр (как и все присутствующие). В чем же дело? Ему не нравится, как он выглядит? Не нравится, что его высказывания обретают публичность? Так ведь депутат – это общественная работа, которая подразумевает отчетность перед избирателями».

При этом, что интересно, на обсуждение вопроса о действиях ее помощника саму Раису Истомину не пригласили.

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