На мусорном полигоне в пригороде Челябинска женщина погибла под колесами погрузчика

На скандально известном полигоне ТКО под Челябинском погибла женщина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ночь на среду, 14 апреля, на территории полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Сосновском районе.

По информации следственного управления СКР по Челябинской области, женщина без определенного места жительства была пьяна и уснула на площадке для погрузочно-разгрузочных работ. Ночью на спящую наехал погрузчик, выгружавший мусор. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В настоящее время по факту гибели бездомной организована доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.04.21

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