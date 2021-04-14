В Златоусте пенсионера, добивавшегося расселения аварийного дома, оставили без жилья

Чиновники из Златоуста «забыли» об одном из собственников жилья в аварийном доме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пенсионер Юрий Чумичев добивался расселения аварийного здания старого общежития на улице 50-летия Октября, 14 в Златоусте с 2016 года.

«Общежитие старое. У меня там была комната. В ней – телевизор, холодильник, стиральная машина, утварь жилая, – цитирует «Знак» 69-летнего южноуральца. – Всего там 41 комната. Первое письмо с просьбой расселить дом мы написали в 2016 году губернатору Дубровскому. После этого нам пришел ответ из администрации Златоуста, отписка: вас там 30 собственников, ремонтируйте сами. А как там отремонтируешь, если стены расходятся.

В 2017 году мы обратились уже к главе города Вячеславу Жилину. Тогда нас поставили в очередь на переселение из ветхо-аварийного жилья. Сказали, что Путин выделяет деньги на строительство жилья, чтобы расселить людей. Товарищ Жилин нас обнадежил, что к 2022 году нас расселят. Стали бланки нам слать, распоряжения, указания. Затем в мэрии посоветовали комнаты приватизировать, сказав, что так вы будете в приоритете на улучшение жилищных условий и наверняка не останетесь без жилья. В итоге 30 человек, я в том числе, оформили комнаты в собственность».

К тому времени жить в доме было уже невозможно, и пенсионер перебрался в небольшой частный дом к своей супруге. При этом зарегистрирован он был, по-прежнему, в принадлежащей ему комнате, регулярно бывал там и дисциплинированно оплачивал коммунальные услуги – вплоть до апреля 2021 года.

Когда жену Юрия Чумичева положили в больницу, он в общежитие некоторое время не приезжал. Приехали они вместе с супругой в конце марта. И застали там вырванные двери (в том числе, железную) и полный разгром. Мебель и техника пропали. На место вызвали полицию. После пенсионера навестил участковый. Он-то и рассказал, что с февраля в доме никто не живет, удивившись, что не переехал и Юрий Чумичев.

«А я откуда это должен был знать? – удивляется пожилой южноуралец. – Я ни сном ни духом. Куда дели всех жильцов посреди зимы, там ведь женщины, дети, старики? Мне никто не звонил, никак меня не уведомлял. Участковый сказал, что администрация выкупила все квартиры и жители взяли деньги. Я не знал даже, что сказать на это».

Обратившись в мэрию, пенсионер услышал, что его комната, действительно, выкуплена администрацией, за нее он может получить 280 тысяч рублей. «Я не давал никакого согласия, как это они могли у меня что-то без меня выкупить. Что я куплю на эти 280 тысяч? Даже комнату не куплю. Вот так: был собственником, а стал бомжем, – сетует мужчина. – Что делать дальше, не знаю… Думаю идти жаловаться в областную прокуратуру».

В самой мэрии рассказали, что по решению суда в феврале этого года всех жильцов дома принудительно выселили в жилье маневренного фонда, так как существовала угроза возникновения чрезвычайной ситуации. «Заявитель в тот момент в доме не проживал. Со слов соседей, долгое время не находился в своей комнате. В учетном деле имеются сведения о том, что он проживает в доме по улице Серова, 41. Данный дом является собственностью его супруги. С заявлением о предоставлении ему жилья в маневренном фонде он не обращался. За выплатой ему выкупной цены за жилое помещение не обращался. Соглашение о выкупе жилого помещения в связи с признанием дома аварийным подготовлено, деньги могут быть выплачены в мае этого года», – сообщили чиновники.

Что касается пропажи имущества, в полиции будет организована доследственная проверка по заявлению пенсионера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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