Компенсацию семье срочника из Магнитогорска, погибшего в Уссурийске, выплатит государство

Верховный суд РФ обязал государство выплатить 2 миллиона 100 тысяч рублей семье магнитогорца, погибшего в военной части в Уссурийске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе общественной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», вчера, 13 апреля, судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ удовлетворила кассационную жалобу в интересах жительницы Магнитогорска Светланы Латюк – матери погибшего в 2019 году в Уссурийске солдата-срочника Дмитрия Куземы.

«Судьи согласились с нами в том, что компенсировать вред семье погибшего солдата должно государство, а не осужденный офицер», – рассказали общественники.

Напомним, Дмитрия Кузему призвали в армию в ноябре 2018 года, отправив служить в воинскую часть, дислоцированную в Уссурийске (Приморский край). В 2019 году он погиб.

В ходе уголовного расследования выяснилось, что командир систематически подвергал военнослужащего жестокому обращению. Из-за этого молодой человек впал в депрессию. В марте 2019 года его нашли мертвым.

Военные суды приговорили старшего лейтенанта к 6 годам лишения свободы, но отказали матери погибшего в удовлетворении требований о компенсации морального вреда, предъявленных к государству в связи с действиями офицера. «Суды трех инстанций посчитали, что осужденный не действовал по приказу или в интересах государства, поэтому возложили на него бремя компенсации морального вреда семье погибшего солдата, взыскав в их пользу 2 миллиона 100 тысяч рублей, – рассказали представители общественной организации. – На практике это означало лишь одно – ни мать, ни две малолетние сестры погибшего никогда не смогут получить эту компенсацию».

Верховный суд встал на сторону матери погибшего солдата, посчитав, что именно государство должно отвечать за незаконные действия своих должностных лиц. Теперь компенсацию должен будет выплатить не осужденный офицер, а министерство обороны России.

Кроме того, на днях жалобу Латюк коммуницировал Европейский Суд по правам человека. «Суд поставил перед сторонами вопрос о соблюдении государством-ответчиком положений статей 2 (право на жизнь) и статьи 3 (запрет пыток и жестокого обращения) Конвенции о защите прав человека и основных свобод», – рассказали общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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