В Челябинске создатель нарколаборатории получил 9,5 лет «строгача»

В Челябинске суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном производстве более 4 килограммов «синтетики».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении создателя интернет-магазина. Он признан виновным в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, а также приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Судом установлено, что мужчина в мае 2020 года произвел на продажу наркотическое средство мефедрон массой более 4 килограммов.

Кроме этого, он приобрел и хранил без цели сбыта наркотик каннабис (марихуана) массой 15,1 грамма.

В день задержания южноуральца по месту проживания обнаружено и изъято специализированное оборудование для производства наркотического средства, а также компоненты, необходимые для производства мефедрона, химические реактивы и сам мефедрон, уже расфасованный и упакованный для продажи.

Суд приговорил организатора нарколаборатории к 9 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.04.21

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