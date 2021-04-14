На Южный Урал возвращаются минусовые температуры

В Челябинской области резко похолодает.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на четверг, 15 апреля, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +1, +6, в низинах – до 3 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до +18, +23 градусов по Цельсию.

В пятницу, 16 апреля, в регионе резко похолодает. Ночью будет 0, +5 градусов, днем – 9-14 градусов выше нуля, на юге – до +20. Кроме того, днем на Южном Урале начнутся дожди, которые продолжатся и в субботу, 17 апреля, а на севере области будут перемежаться с мокрым снегом. В ночь на субботу синоптики обещают -1, +4 градуса по Цельсию. Днем 9-14 градусов тепла.

В Челябинске в ночь на четверг температура будет +3, +5 градусов, днем воздух прогреется до 20-22 градусов выше нуля. В ночь на пятницу столбик термометра не поднимется выше +2, +4 градусов. Днем ожидается всего 10-12 градусов выше нуля. В ночь на субботу, 17 апреля, столбик термометра опустится к отметкам 0, +2 градуса. Днем синоптики обещают +9, +12 градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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