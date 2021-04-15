На оживленных перекрестках Челябинска отключили светофоры

В Челябинске отключили два светофорных объекта.

Как сообщили РИА «Новый День» в комитете дорожного хозяйства Челябинска, сегодня, 15 апреля, будут отключены светофоры на двух перекрестках:

с 8:00 до 18:00 на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев;

с 8:00 до 12:00 на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Работниц (работа на электросетях).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.04.21

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