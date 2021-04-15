В Челябинске закроют движение трамваев и ограничат движение транспорта

В Челябинске из-за строительства трамвайного пути закроют движение электротранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в комитете дорожного хозяйства Челябинска, на время проведения работ по строительству трамвайного пути на пересечении проспекта Победы и улицы Российской (организуют левый поворот с улицы Российской на проспект Победы в сторону Артиллерийской) будет поэтапное закрытие движения общественного транспорта и ограничение движения автомобильного транспорта.

С 00:00 16 апреля до 24:00 30 апреля будет закрыто движение трамваев по проспекту Победы от улицы Российской до улицы Горького.

С 10:00 до 15:00 16 апреля и 17 апреля будет закрыто движение трамваев по улице Российской от проспекта Победы до трамвайного кольца ЧГРЭС.

С 00:00 16 апреля до 24:00 30 апреля (согласно схеме организации дорожного движения) будет ограничено движение автомобильного автотранспорта на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской.

С 10:00 24 апреля до 24:00 30 апреля закроют движение трамваев по улицы Российской от проспекта Победы до трамвайного кольца ЧГРЭС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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