Конкурсный управляющий транспортных МУПов взыскивает с мэрии Челябинска 340 миллионов рублей за свою работу

Банкротство транспортных МУПов может обойтись бюджету Челябинска еще в несколько сотен миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арбитражный суд Челябинской области рассматривает заявление конкурсного управляющего Дмитрия Лазарева о взыскании с мэрии Челябинска 307 миллионов рублей за услуги по организации банкротства МУП «ЧелябГЭТ». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Дмитрий Лазарев был назначен конкурсным управляющим транспортных МУПов «ЧелябГЭТ» и «ЧАТ», обслуживавших маршруты общественного транспорта, в 2017 году, когда предприятия были признаны банкротами.

В процессе банкротства суд уже обязал власти Челябинска в рамках субсидиарной ответственности выплатить долги «Челябавтотранса» на сумму более 576 миллионов рублей. Еще 1 миллиард 24 миллиона рублей мэрия должна заплатить из бюджета, чтобы покрыть долги МУП «ЧелябГЭТ» (это решение чиновники оспаривают в 18 арбитражном апелляционном суде).

При этом вопрос о гонораре за конкурсное управление МУП «ЧАТ» суды уже рассмотрели: администрация Челябинска должна выплатить Дмитрию Лазареву из городской казны 30 миллионов рублей. Интересно, что инициировавшая банкротство транспортных МУПов Федеральная налоговая служба возражала против 30-миллионного гонорара.

Как следует из материалов дела, налоговики указывали на то, что инициатором спора о привлечении мэрии Челябинска к субсидиарной ответственности являлась ФНС, а поступление средств не требовало от конкурсного управляющего проведения каких-либо особенных мероприятий по взысканию, поскольку они были перечислены из городской казны после предъявления исполнительного листа. Поэтому налоговики настаивали на снижении процентов по вознаграждению конкурсного управляющего до 1%.

Но 18 арбитражный апелляционный и Уральский арбитражный суды посчитали, что размер вознаграждения соответствует проделанной работе.

Заявление о взыскании с мэрии Челябинска 307 миллионов рублей в качестве процентов по привлечению муниципалитета к субсидиарной ответственности уже в рамках банкротства «ЧелябГЭТ» должны были рассмотреть 13 апреля, но заседание перенесли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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