Иномарка снесла 17-летнего челябинца с пешеходного перехода. Парень погиб

В Челябинске легковой автомобиль насмерть сбил 17-летнего подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 14 апреля, около 21:10 напротив дома №287д по проспекту Победы.

Водитель автомобиля «Шкода Октавиа» совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу справа налево. По словам свидетелей происшествия от удара авто юноша отлетел на 15 метров. В результате происшествия пешеход – 17-летний молодой человек погиб.

Автомобилем управлял 25-летний мужчина. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД РФ мужчина не привлекался.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Материал по факту ДТП оформлен сотрудниками ГИБДД, передан в следственный отдел УМВД России по Челябинску.

Челябинск, Виктор Елисеев

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