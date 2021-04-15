В Челябинской области зафиксировали 116 новых случаев COVID-19

Суточная заболеваемость коронавирусом на Южном Урале по-прежнему превышает 100 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 15 апреля в регионе подтверждены 58 тысяч 452 случаев заболевания COVID-19 (+ 116 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 116 человек. ️Больных COVID-19 – 3190 человек.

Скончались 7 человек: от COVID-19 – 5 южноуральцев, от других причин – 2 пациента.

С начала пандемии умерли 2 тысячи 486 инфицированный (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 330).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.04.21

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