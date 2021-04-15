Уральские металлурги увеличили экономический эффект от реализации рацпредложений

На ММК вырос экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2020 году экономический эффект от внедренных на ММК рационализаторских предложений составил 604,9 млн рублей – на 19,8 млн рублей больше, чем в 2019 году.

Несмотря на сложившуюся в России и мире в 2020 году неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, а также введенные ограничения, рационализаторская и изобретательская деятельность в Группе компаний ПАО «ММК» не прекращалась и развивалась. В 2020 году на рассмотрение экспертных комиссий было подано 4984 идеи, из которых к внедрению было одобрено 3814.

Несмотря на некоторое снижение общего количества поданных идей по отношению к предыдущему году, доля идей, принятых к внедрению, в 2020 году выросла до 76,5% (по сравнению с 68,5% годом ранее), что говорит о более высоком качестве проработки предложений.

Экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений в 2020 году составил 604,9 млн руб., что на 19,8 млн руб. больше, чем в 2019 году. Авторам рационализаторских предложений выплачено в качестве вознаграждения свыше 22,7 млн рублей.

Также в 2020 году были получены 4 патента на изобретения и 2 свидетельства на программу для ЭВМ.

По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, рационализаторская деятельность включена в список приоритетных направлений развития ПАО «ММК». «Сегодня весь крупный бизнес в России и за рубежом ориентирован на инновации. Поэтому и мы у себя в компании уделяем особое внимание развитию рационализации и изобретательства. Выдвигаемые нашими новаторами идеи развивают существующие технологии для их более эффективного использования в современных условиях, а разработанная на предприятии система подачи и внедрения предложений доказала свою эффективность. Можно с уверенностью говорить о росте количества и качества подаваемых предложений и снижении временных затрат на их внедрение», – отметил Павел Шиляев.

Для развития творческого потенциала сотрудников и мотивации работников к проявлению инициативы руководство ПАО «ММК» организует конкурсы, семинары, выставки и другие мероприятия. Ежеквартально в структурных подразделениях проводятся конкурсы на «Лучшую идею по решению проблемных тем» с присвоением призовых мест и материальным поощрением авторов.

Кроме того, каждый год проводятся конкурсы: «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» с награждением 16 лучших рационализаторов и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК», определяемое в четырех категориях: «Экономия материально-технических ресурсов», «Охрана труда и промышленная безопасность», «Энергосбережение» и «Предложения, относящиеся к снижению расходных коэффициентов при производстве». В каждой категории присуждаются I, II и III места, а также определяется лучшее рационализаторское предложение из всех категорий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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