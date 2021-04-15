На Южном Урале вышедшая из берегов река отрезала от внешнего мира село

Вышедшая из берегов река размыла дорогу в село Тюлюк.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района, вчера, 14 апреля, вечером из-за розлива реки Юрюзань в районе деревни Петропавловка произошло серьезное подтопление участка областной дороги «Меседа-Тюлюк». Проезд по ней сейчас затруднен, движение перекрыто. Специалисты мониторят ситуацию, обследуют территорию.

Первый сигнал о произошедшем поступил в администрацию Катав-Ивановского района поздно вечером, 14 апреля от главы Тюлюкского сельского поселения Петра Черного. По поручению главы муниципалитета Николая Шимановича, управление коммунального хозяйства, транспорта и связи районной администрации взяло ситуацию на контроль, на место выехали сотрудники МЧС и ГИБДД.

«На реке Юрюзань образовался ледяной затор, вследствие чего в районе бывшей деревни Петропаловка, в месте слияния рек Калгаза и Юрюзань вода разлилась и затопила участок дороги, – рассказывает руководитель управления Николай Рудаков. – На легковой машине проезд там пока невозможен, со вчерашнего вечера движение по дороге ограничили силами администрации поселения и отдела ГИБДД ОМВД РФ по Катав-Ивановскому району. Нами достигнута договоренность – в экстренном случае перевозка людей или каких-либо предметов первой необходимости в поселение будет осуществляться на грузовой машине».

В настоящее время сотрудники МЧС обследуют русло реки и прилегающую территорию с помощью квадрокоптера, чтобы понять, какие необходимо принять меры для предотвращения чрезвычайной ситуации.

Отметим, это уже не первый случай этой весной, когда паводок доставляет серьезные проблемы жителям района. Несколько дней назад из-за ледяного затора на реке в районе первой скалы, затопило несколько жилых домов на улице Заречной в микрорайоне Катав-Ивановска Запань.

Челябинск, Виктор Елисеев

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