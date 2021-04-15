В управлении федеральными дорогами «Южный Урал» сменилось руководство

Новый руководитель ФКУ Упрдор «Южный Урал» приступил к работе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», исполняющий обязанности начальника учреждений Владимир Муравьев приступил к руководству структурой.

Владимир Муравьев родился 1 декабря 1984 года в городе Кинешма Ивановской области. Окончил в 2006 году Ивановский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы»/«Инженер путей сообщений».

Прошел путь от дорожного рабочего, мастера, главного инженера до заместителя начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад», затем заместителя начальника ФКУ Упрдор «Россия». В 2019 году возглавил комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области.

С 6 апреля является руководителем ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.04.21

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