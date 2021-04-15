В Челябинской области грузовой поезд насмерть сбил женщину

В Челябинской области проводится процессуальная по факту смертельного травмирования женщины на железной дороге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, трагедия произошла сегодня, 15 апреля, в 11:38 на 2119 километре 6 пикета перегона Козырево – Потанино Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом.

По данному факту проводится процессуальная проверка.

Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что женщина (на вид 50 лет) перебегала железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Однако ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Следователем Челябинского следственного отдела на транспорте следственного управления проводится осмотр места происшествия, опрашиваются работники локомотивной бригады, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, устанавливается личность пострадавшей, проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.04.21

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