В правительстве Челябинской области отчитались о восстановительном росте промпроизводства

Южноуральские чиновники заявили о восстановительном росте промышленного производства в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», промпроизводство в Челябинской области выросло в январе-марте 2021 года на 10,5%. Об этом сообщил telegram-канал экономического блока регионального правительства.

Рост к аналогичному периоду 2020 года наблюдается по трем отраслям: обрабатывающие производства выросли на 6,5%, в том числе металлургическое – на 5,4%; добыча полезных ископаемых – на 65,2%; обеспечение электроэнергией, газом и паром – на 13,5%.

В помесячной динамике (в марте к февралю 2021 года) также наблюдается увеличение индекса промпроизводства на 6,9%. Здесь ростом отметились: добыча – на 1,5%; обрабатывающие производства – на 8,8%, в том числе металлургическое – на 2,8%; обеспечение электроэнергией, газом и паром – на 1,6%.

«Полагаем, это тот самый восстановительный рост, который так ожидался в 2020 пандемийном году», – прокомментировали статистику в правительстве Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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