На ликвидацию провала грунта на северо-западе Челябинска уйдет месяц

Власти Челябинска рассказали о сроках ликвидации провала группа на улице Куйбышева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители дома №7 по улице Куйбышева, оказавшегося в непосредственной близости от провала грунта, возникшего из-за аварии на коллекторе, начали возвращаться в свои квартиры. Об этом сообщил вице-мэр Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Работаем в две смены, круглосуточно. Дом укрепляем. Ставим дополнительно к фундаменту 21 сваю, затем закрываем и засыпаем. Подтопления нет, угрозы никакой нет. Маячки все целые, половина жителей живет, я с ними на связи», – рассказал чиновник.

Ремонтные работы на этом участке в МУП ПОВВ обещают закончить в течение месяца. Мэрия готова направить предприятию дополнительное финансирование в размере 60-100 миллионов рублей непосредственно на ликвидацию ЧП.

Кроме того, городские чиновники рассказали, что начали анализ состояния всех городских коллекторов.

Напомним, провал рядом с домом образовался в ночь на 9 апреля. После этого жителей эвакуировали из дома и начали ремонтные работы. Оказалось, что грунт размыли хлынувшие из неисправного канализационного коллектора сточные воды. На время ремонтных работ движение в районе их проведение перекрыли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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