В Челябинской области приняли закон о комплексном развитии территорий

Законодательное собрание одобрило законопроект «О комплексном развитии территорий в Челябинской области».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, проект регионального закона разработан на основе федерального, который вносит изменения в Градостроительный, Жилищный и земельный кодексы в целях обеспечения комплексного развития территории.

Законопроект разграничивает полномочия органов государственной власти Челябинской области, а также регулирует значительную часть вопросов, отнесенных к ведению региона в сфере комплексного развития территорий.

По словам заместителя вице-губернатора Сергея Шаля, основные цели комплексного развития – обеспечение сбалансированного и устойчивого развития поселений и городов, обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного строительства и улучшение жилищных условий южноуральцев. Также реализация нововведений позволит создать условия привлечения внебюджетных источников финансирования.

«Проектом закона устанавливаются критерии, которым должны соответствовать индивидуальные и многоквартирные дома, не признанные аварийными, перечень предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции, порядок определения границ территорий, подлежащих комплексному развитию, предельный срок для проведения общих собраний собственников многоквартирных домов, а также порядок заключения договора комплексного развития территории по инициативе правообладателей и другое», – добавил Сергей Шаль.

В соответствии с федеральным законодательством предусмотрено четыре вида комплексного развития территории. Это комплексное развитие территории жилой застройки, нежилой застройки, незастроенных территорий, а также комплексное развитие по инициативе собственников и пользователей земельных участков с объектами, находящимися на них.

В региональном парламенте отметили, что комплексное развитие территорий предполагает качественное обновление городской среды и предусматривает решение проблемы старого жилищного фонда, а также упорядочение хаотичной или точечной застройки.

Депутаты приняли законопроект в трех чтениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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