В Челябинск завезли 20 тонн томатов, зараженных опасным вредителем

В Челябинск завезли 20 тонн узбекских томатов, зараженных табачной белокрылкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, 13 апреля в плодоовощной продукции из Узбекистана, прибывшей в регион на автомобиле, выявлен карантинный организм.

При проведении фитосанитарной экспертизы плодов свежих томатов сотрудники Челябинской испытательной лаборатории ФГБУ «ЦНМВЛ» обнаружили табачную белокрылку.

Управление Россельхознадзора запретило реализацию 19,8 тонны зараженных овощей и выдало собственнику предписание о принятии мер: томаты можно обеззаразить методом газации или уничтожить.

Табачная белокрылка является серьезным вредителем сельскохозяйственных растений, отличается уникальной многоядностью (полифагией), высокой скоростью роста популяции, феноменальной живучестью и устойчивостью к воздействию пестицидов. Вредитель способен повреждать более чем 600 видов растений.

При этом опасность представляют как имаго, так и личинки насекомого, питающиеся растительным соком. В зоне внимания насекомых находятся ягодные, овощные, цитрусовые и бахчевые культуры, а также цветы, декоративные и лекарственные растения, древесные насаждения, кормовые травы и сорняки.

Имаго табачной белокрылки переносит вирусные заболевания табака, огурцов, хлопчатника, томатов, цветочных культур, отчего гибнет до 80% урожая. Вдобавок ко всем неприятностям, во время питания вредитель по типу тли выделяет медвяную росу (сладковатую липкую жидкость), на которой любят поселяться сажистые грибы, подавляющие развитие растений. К тому же эти выделения, расплываясь по поверхности листьев, негативно отражаются на процессе фотосинтеза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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