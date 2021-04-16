Число южноуральцев, отравившихся наркотиками, выросло в полтора раза

В Челябинской области число отравлений наркотическими средствами выросло более чем в полтора раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в первом квартале 2021 года всего зарегистрировано 544 случая острых отравлений химической этиологии (ООХЭ). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество отравлений уменьшилось на 98 случаев.

Показатель количества ООХЭ на 100 тысяч населения составил 15,8 случая (в 1 квартале 2020 года – 18,52). Зарегистрировано 7 случаев ООХЭ с летальным исходом (в 1 квартале 2020 года – 15 случаев).

В 1 квартале 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом 2020-го, зарегистрировано снижение количества отравлений в трех группах из пяти: в группе «отравления спиртосодержащей продукцией» – на 133 случая (63,33%), в группе «отравления лекарственными препаратами» – на 50 случаев (34,48%), в группе «отравления другими мониторируемыми видами» – на 8 случаев (7,14%). Увеличение количества отравлений произошло в группе «отравления наркотическими веществами» – на 91 случай (на 52,3%) и группе «отравления пищевыми продуктами» – на 2 случая.

В структуре ООХЭ по группам химических веществ, послуживших причиной отравлений, ранговые места распределены следующим образом: на первом месте – отравления наркотическими веществами, на втором месте – отравления другими мониторируемыми видами, на третьем месте – отравления лекарственными препаратами, на четвертом месте – отравления спиртосодержащей продукцией, на пятом месте – отравления пищевыми продуктами.

Таким образом, порядок ранговых мест по количеству пострадавших по сравнению с аналогичным периодом 2020 года изменился: группа отравлений наркотическими веществами переместилась со 2-го на 1-е место, группа отравлений спиртосодержащей продукцией переместилась с 1-го на 4-е место, группа отравлений другими мониторируемыми видами переместилась с 4-го на 2-е место. Группа отравлений лекарственными препаратами осталась на 3-ем месте, а группа отравлений пищевыми продуктами – на 5-ом месте.

Среди пострадавших 399 мужчин (или 73,35%) и 145 женщин (26,65%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенных изменений структуры отравлений по половой принадлежности не произошло, т.е. мужчины, по-прежнему, составляют большую часть пострадавших, превышая количество женщин в 2,75 раза.

Среди мужчин зарегистрировано 6 случаев отравлений с летальным исходом (1 квартал 2020 года – 12 случаев), среди женщин – 1 случай (в 2020-м – 3 случая).

Челябинск, Виктор Елисеев

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