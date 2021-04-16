Челябинская митрополия получила нового главу

Синод РПЦ назначил нового Челябинского митрополита.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской епархии, 15 апреля состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

В связи с уходом на покой митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия патриаршим наместником Московской митрополии был назначен митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел. Главой Кубанской митрополии, митрополитом Екатеринодарским и Кубанским назначен митрополит Челябинский и Миасский Григорий, возглавлявший Челябинскую епархию с 2018 года.

Митрополитом Челябинским и Миасским, временно управляющим Троицкой епархией, назначен епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий. В ближайшее время он будет возведен в сан митрополита.

Епископ Алексий (в миру Владимир Павлович Орлов) родился 23 апреля 1974 года в Нижнем Тагиле Свердловской области в рабочей семье. В 1991 году окончил среднюю школу №32 в Нижнем Тагиле. В 1995 году окончил Московскую духовную семинарию, в 2016-м – Санкт-Петербургскую духовную академию. В 2017 году стал магистром богословия (тема диссертации – «Опыт организации миссионерской деятельности в Нижнетагильской епархии Русской Православной Церкви»).

9 сентября 1995 года принял монашеский постриг с именем Алексий. 11 сентября 1995 года епископом Екатеринбургским и Верхотурским Никоном рукоположен в сан иеродиакона, 13 сентября – в сан иеромонаха. Служил на приходах и в монастырях Свердловской области. Нес самые разные послушания, в частности, духовно окормлял исправительные учреждения и подразделения МЧС.

20 июля 2006 года возведен в сан игумена, 15 марта 2018 года – в сан архимандрита. 1 апреля 2018 года по решению Священного Синода рукоположен в сан епископа Серовского и Краснотурьинского.

25 августа 2020 года назначен епископом Нижнетагильским и Невьянским. Решением Священного Синода от 15 апреля епископу Алексию определено быть преосвященным Челябинским и Миасским, главой Челябинской митрополии, временно управляющим Троицкой епархией.

Челябинск, Виктор Елисеев

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