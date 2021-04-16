Общественников возмутило состояние дорог Челябинска, отремонтированных год назад

У выездной комиссии с участием общественников возникли замечания ко всем обследованным гарантийным дорогам Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники начали глобальный мониторинг качества дорожных работ. Кроме того, в этом году эксперты приняли участие в составе комиссии, в рамках работы которой совместно с представителями комитета дорожного хозяйства Челябинска проверяют гарантийные дороги областного центра. Речь идет об объектах, которые подрядчики ремонтировали в 2019 и 2020 годах.

По результатам первой недели объездов, ни один из проверенных участков не обошелся без недостатков. Часть из них подрядчикам было поручено исправить, остальные находятся на рассмотрении у комитета.

Фото пресс-службы ЧРО ОНФ

Самые распространенные замечания – трещины, на некоторых улицах они настолько широкие, что исполнителям придется переделывать работу в рамках гарантийных обязательств. Такая ситуация на улице Чичерина и Новоградском проспекте (подрядчик «Нижавтодорстрой»).

На улице Образцова (подрядчик «Уралдорстрой») широкая трещина проходит через тротуары и пересекает всю проезжую часть. Представители комитета дорожного хозяйства пообещали найти ответственных за этот дефект, предположив, что это могут быть газовые службы.

Общественники в этой связи подчеркивают, что поиск виноватых – ежегодная история, которая нередко заканчивается ничем. Подрядчики занимают принципиальную позицию там, где, по их мнению, начинается зона ответственности коммунальщиков и любых других служб. Челябинцы неоднократно заявляли о необходимости наладить межведомственное взаимодействие, но далеко не всегда планы дорожников и обслуживающих организаций синхронизируются. В итоге, на газоне рядом с дорогой по ул. Шаумяна, которую отремонтировали в 2020 году, обнаружен разбитый вскрытый колодец. Аналогичная ситуация на улице Барбюса.

Актуальной остается и проблема строительного мусора, складируемого на газоны. К примеру, на улице Образцова щебень лежит на газоне с прошлого года. «Уралдорстрой» отказался признать ответственность за это нарушение, а виновных так и не установили.

В перечне других недостатков, выявленных общественниками – выкрашивание нового дорожного полотна, разбитая тактильная плитка, просадка и колейность. По некоторым из них уже выданы предписания. Так, на улице Дзержинского, где обнаружена колея, «Нижавтодорстрой» будет перекладывать асфальт.

Были и довольно абсурдные ситуации. На улице Мира подрядчик, видимо, пытался заделать трещину на тротуаре, но по весьма странной технологии: поверх уже уложенного асфальта словно кинули порцию дорожной смеси и наспех прошлись катком.

Эксперты подведут окончательные итоги выездных проверок и дадут оценку качеству дорожных работ за 2019-2020 годы в конце апреля. Также общественники формируют реестр выявленных нарушений на всех гарантийных дорогах Челябинска, который направят главе областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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