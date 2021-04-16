Экс-главу южноуральского села с подельником будут судить за кражу 600 тысяч рублей из бюджета

Бывший глава Багарякского сельского поселения и его пособник предстанут перед судом за присвоение чужого имущества с использованием служебного положения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Каслей утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы села Багаряк и директора ООО «Паритет Сервис». Экс-чиновника обвиняют в присвоении, совершенном с использованием служебного положения, а коммерсанта – в пособничестве.

Следствием установлено, что в 2018-2019 годах бывший чиновник при пособничестве директора местной коммерческой организации присвоил более 630 тысяч рублей. Будучи главой села, он заключал с фирмой заведомо фиктивные договоры на грейдирование автомобильных дорог на территории села. Фактически работы не проводились, но акты о приемке исправно подписывались и оплачивались.

Обвиняемые вину в совершении преступлений признали в полном объеме.

Прокурором предъявлено в порядке уголовного судопроизводства исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного преступными действиями.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каслинский городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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