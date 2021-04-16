В нацпарке «Зигальга» призвали воздержаться от посещения из-за паводка

Туристам предложили отложить посещение национального парка «Зигальга».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе нацпарка «Зигальга», посещение парка в эти выходные стоит отложить. Обстановка на дороге в Тюлюк продолжает оставаться сложной – вода со льдом продолжает бежать бурным потоком. Проезд для легковых машин закрыт.

«Пропускают внедорожники, но даже в автомобилях с самой высокой посадкой появляется вода в салоне, – рассказывают местные жители. – Сейчас на место выехала спецтехника – будут пытаться делать отсыпку, чтобы остановить поток».

Такое сильное половодье, утверждают старожилы, случилось впервые за долгие годы.

Напомним, вчера власти Катав-Ивановского района заявили об ухудшении обстановки на дороге в село Тюлюк. Обстановку, помимо местных властей, контролируют МЧС и ГИБДД. Между тем, именно через Тюлюк можно попасть в национальный парк «Зигальга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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