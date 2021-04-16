Число южноуральцев, заразившихся COVID-19, превысило 58,5 тысяч

За сутки в Челябинской области коронавирусной инфекцией заразились 115 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 16 апреля в регионе подтверждены 58 тысяч 567 случаев заболевания COVID-19 (+ 115 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 118 человек. ️Больных COVID-19 – 3178 человек.

Скончались 9 человек: от COVID-19 – 6 южноуральцев, от других причин – 3 пациента.

С начала пандемии умерли 2 тысячи 495 инфицированных (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 336).

Челябинск, Виктор Елисеев

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