На Южном Урале временно отключат 20 телеканалов

На телепередатчиках Челябинской области пройдут профилактические работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в Челябинской области 19 апреля запланирована плановая профилактика телепередающего оборудования.

В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле-, радиосигнала» и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».

Челябинск, Виктор Елисеев

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