В Кыштыме закрывается единственный в городе бассейн

В Кыштыме закрывают бассейн, ушедший с молотка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 29 апреля бассейн «Садко» – единственный в Кыштыме, прекращает работу. Об этом сообщили в интернет-сообществе учреждения.

«С болью в сердце сообщаем вам эту новость... В прошлом году наш бассейн отметил свое 25-летие. За эти годы в стенах нашего бассейна мы воспитали сотни спортсменов, которые достигли высоких результатов в спорте, – говорится в посте. – Наши тренеры повышали свои квалификации, их любили не только воспитанники, но и их родители. А сотрудники бассейна стали для вас всех родными. Это были годы взлетов и падений. История единственного бассейна в Кыштыме заканчивается 29 апреля!»

Собственником здания, где располагалось учреждения было ООО «Здоровье. Спорт. Отдых». В 2016 году компания обанкротилась. А в феврале нынешнего года бассейн выкупила краснодарская компания ООО «Крайэнергосбыт».

В пресс-службе администрации Кыштыма рассказали, что во время процедуры банкротства мэрия обращалась к арбитражному управляющему с просьбой передать комплекс в муниципальную собственность, но получила отказ. После продажи бассейна новый собственник был приглашен на встречу с главой города, где он подтвердил, что не планирует эксплуатировать бассейн, готов продать его или сдать в аренду.

«Бассейну более 25 лет. Капитальный ремонт за это время не проводился, – отметили чиновники. – В связи с этим, прежде чем принять конкретное решение по данному объекту, необходимо проводить экспертизу безопасности здания, тем более что срок плановой обязательной сертификации истек в феврале 2021 года».

Но решение по бассейну будет обязательно найдено, пообещали в мэрии. Без бассейна город не останется. Но для этого необходимо время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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