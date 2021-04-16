В Челябинской области монтер на железной дороге попал под грейдер

В Челябинской области выясняются обстоятельства травмирования на железной дороге монтера пути.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, 15 апреля в 14:30 минут на 1877 километре 3 пикета перегона Бердяуш-Сулея Южно-Уральской железной дороги автотракторной техникой травмирован монтер региональной дирекции по ремонту пути.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователя Челябинского следственного отдела на транспорте, а также сотрудников транспортной полиции.

Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что бригада работников выполняла работы по установке стрелочного перевода. При производстве работ 47-летний монтер пути был травмирован автогрейдером, который двигался задним ходом. В результате происшествия мужчина получил травму ноги.

Следственными органами проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются свидетели, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.04.21

В Кыштыме закрывается единственный в городе бассейн. / На Южном Урале временно отключат 20 телеканалов. / Число южноуральцев, заразившихся COVID-19, превысило 58,5 тысяч. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»