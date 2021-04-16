Бывший прокурор Челябинской области устроился в РМК

Экс-прокурору Челябинской области Виталию Лопину нашли место в РМК.

Как уже сообщал «Новый День», должность прокурора Челябинской области Виталий Лопин покинул в начале нынешнего года.

Перед этим он ушел в отпуск. Исполняющим обязанности был назначен Павел Вепрев. Он руководит региональным надзорным ведомством до сих пор в статусе «и.о.»

Позднее стало известно, что Лопин отказался продолжить карьеру в субъектах Федерации, перевестись в которые ему предлагали.

Вчера, 15 апреля, появилась информация о назначении Виталия Лопина советником председателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. Экс-прокурор с семьей уже перебрались в Екатеринбург.

Челябинск, Виктор Елисеев

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