Челябинка получила 15 лет колонии за изнасилование и убийство собутыльника

В Челябинске вынесен приговор женщине, которая убила знакомого с особой жестокостью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня, 16 апреля, оглашен приговор 33-летней челябинке. Она признана виновной в совершении насильственных действий сексуального характера и убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Суд установил, что вечером 7 января 2020 года женщина выпивала с малознакомым мужчиной в квартире в Тракторозаводском районе Челябинска. Во время пирушки между ними вспыхнул конфликт. Челябинка схватила кафельную плитку и начала бить ею мужчину по голове, ногам и рукам собутыльника, а когда тот упал несколько раз прыгнула на него. После этого связала ему руки и ноги и стала вводить в его анальное отверстие куски плитки. Далее она скотчем заклеила мужчине рот и нос, надела ему на голову полиэтиленовый пакет и задушила мишурой и нитками.

В судебном заседании женщина вину признала полностью. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел явку с повинной и наличие малолетнего ребенка.

Суд приговорил челябинку к 15 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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