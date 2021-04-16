На Южном Урале начались лесные пожары

Пожароопасный сезон начался в лесах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, ликвидировано 10 лесных пожаров на площади 41,77 га. Возгорания произошли в Карталинском, Кунашакском, Пластовском, Саткинском и Чебаркульских лесничествах.

В тушении было задействовано 90 человек и 29 единиц техники. Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение об установлении на территории региона пожароопасного сезона с 10 апреля.

«С середины апреля по конец мая – пик пожарной опасности. Это начало сельхозработ и время первых пикников. Сухая и ветренная погода. Все это приводит к возникновению лесных пожаров. Мы просим население не пренебрегать соблюдением правил пожарной безопасности в лесах в эти выходные и в течение всего пожароопасного сезона», – сказал начальник управления Сергей Лавров.

В 2020 году на территории лесного фонда Челябинской области ликвидировано 587 лесных пожаров на площади более 7 тысяч га.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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