В Челябинской области открылся первый государственный приют для животных

В Агаповском районе заработал первый на Южном Урале государственный приют для животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, приют для животных без владельцев, первый в региона, начал принимать «постояльцев» в апреле 2021 года.

Расположенный в 30 километрах от Магнитогорска, приют призван дать шанс на вторую, «цивилизованную», жизнь сотням бродячих и брошенных собак, которых будут отлавливать в прилегающих девяти муниципальных районах, доставлять сюда, лечить, вакцинировать, стерилизовать, бирковать, а потом отпускать на прежнее место обитания.

Приют организован на субсидию из областного бюджета – на его строительство направлено 62,3 миллиона рублей, и еще 7,5 миллиона будет выделено на обустройство территории приюта. На содержание животных (ветпроцедуры, кормление, уход) в 2021 году из бюджета выделят еще 18 миллионов рублей.

Здесь работают специалисты Агаповской ветстанции. Помещения рассчитаны на единовременное содержание 300 собак и 200 кошек. Сейчас здесь уже около 90 подопечных – все собаки. На кошек пока заявок на размещение от муниципалитетов не поступало.

«Пока мы принимаем животных только от муниципалитетов на безвозмездное содержание, а собак, от которых решили отказаться их владельцы, будем принимать при наличии свободных мест, – рассказывает начальник Агаповской ветстанции Наталья Козлова. – Для каждого нашего питомца мы подыскиваем новых хозяев, для этого есть специальный сайт, а также страница во «Вконтакте», где размещаем фотографии животных. Троих собак уже забрали в добрые руки. Когда животное к нам поступает, ветврач его осматривает, оценивает возраст, здоровье, прикрепляет бирку. После первичного осмотра животного проводим дегельминтизацию и вакцинацию. После – стерилизуем. В дальнейшем планируем чипирование. Чип вводится под кожу животного и уже не теряется, он позволит сохранить о животном все необходимые данные, – когда он был в приюте, какая обработка проводилась. И еще один момент: если животное агрессивно, мы коллегиально будем принимать решение – требуется ли его оставить жить в приюте или все-таки выпустить в естественную среду обитания».

Сейчас в приюте работают восемь сотрудников, из них два врача-хирурга, которые проводят все необходимые ветеринарные процедуры. В будущем на территории оборудуют специальный дворик, где собак будут выгуливать и сотрудники приюта, и волонтеры, если таковые найдутся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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