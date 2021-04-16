Рыбаки-южноуральцы утопили автомобиль в озере Тургояк

Рыбаки на машине провалились под лед на озере Тургояк.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве экологии Челябинской области, инцидент произошел вчера, 15 апреля, в Миассе. При этом жители Южного Урала нарушили сразу два запрета, выехав на лед водного объекта и проигнорировав режим памятника природы.

Водитель «Нивы» вечером выехал на лед озера Тургояк. В итоге лед не выдержал веса транспортного средства, автомобиль ушел под лед и утонул. Южноуралец с приятелем, собиравшиеся заняться рыбалкой, успели покинуть машину.

В результате рыбаки остались без автомобиля и будут привлечены к административной ответственности и штрафу. Из-за большой глубины водоема машину достать не получится, уверены в минэкологии региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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