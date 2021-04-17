В Челябинской области скончались более 2,5 тысяч инфицированных COVID-19

За сутки в Челябинской области коронавирусной инфекцией заразились 114 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 17 апреля в регионе подтверждены 58 тысяч 681 случай заболевания COVID-19 (+ 114 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 119 человек. ️Больных COVID-19 – 3 тысячи 164 человека.

Скончались 9 человек: от COVID-19 – 8 южноуральцев, от других причин – 1 пациента.

С начала пандемии умерли 2 тысячи 504 инфицированных (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 344).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.04.21

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