На предприятии под Челябинском трое рабочих отравились ядовитыми парами

В Челябинской области начали проверку после отравления рабочих предприятия токсичными парами.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 16 апреля на территории промышленного предприятия в Копейске обнаружено тело рабочего. В лечебное учреждение доставлены двое рабочих c признаками токсического отравления.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной информации, рабочие производили внутреннюю очистку емкости для хранения растительного масла, получив отравление токсичными парами большой концентрации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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