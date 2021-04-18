За сутки скончались семь южноуральцев с COVID-19

За сутки в Челябинской области коронавирусной инфекцией заразились 115 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 18 апреля в регионе подтверждены 58 тысяч 796 случаев заболевания COVID-19 (+ 115 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 116 человек. ️Больных COVID-19 – 3 тысячи 156 человека.

Скончались 7 человек: от COVID-19 – 5 южноуральцев, от других причин – 2 пациента.

С начала пандемии умерли 2 тысячи 511 инфицированных (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 349).

Челябинск, Виктор Елисеев

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