Челябинских чиновников обвинили в намерении разбазарить 2 миллиарда рублей

Челябинский общественник заявил об угрозе неэффективного расходования 2 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт по вопросам городского развития Яков Гуревич направил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру письмо об угрозе неэффективных расходов бюджетных средств по транспортным проектам.

«Вынужден обратить ваше внимание на два транспортных проекта, которые планируется реализовать в Челябинске в ближайшее время, каждый из которых влечет неэффективное расходование бюджетных средств в размере около 1 миллиарда рублей и нанесение ущерба транспортной системе города: реконструкция Ленинградского моста и закупка новых трамваев, – пишет общественник. – Ранее на письма по подобному проекту реконструкции на Троицком тракте я получил около десятка отписок. В результате реализации негодного проекта бюджету был нанесен ущерб в десятки миллионов рублей, объект не завершен, и в его завершении отсутствует какая-либо необходимость».

Ленинградский мост, действительно, находится в аварийном состоянии, и реконструкция его необходима, признает челябинец. Но власти города выбрали для проведения работ разработанный во времена не раз критиковавшейся «дорожной революции» проект 10-летней давности, не имеющий никакого транспортного обоснования. Увеличение ширины транспортной части моста до 3 полос не требуется, так как приведет к увеличению стоимости самого моста и в дальнейшем увеличению расходов на его содержание.

«С транспортной точки зрения расширение моста совершенно абсурдно: он упирается в узкий проезд под железнодорожным виадуком, – уверен Яков Гуревич. – Несоответствие ширины моста и проезда под виадуком снизит скорость транспортного потока под виадуком на 10-15%, повлечет рост аварийности в этом районе примерно на 30%, а величина образующихся пробок будет достаточна для блокирования самого Ленинградского моста». При этом для реализации спорного проекта планируется остановить движение в прилегающем районе почти на полтора года, что само по себе гарантирует транспортный коллапс, настаивает общественник.

Необходимо полностью пересмотреть проект для обеспечения его эффективности, а также разработать проект производства работ, позволяющий остановить движение не более, чем на 2 месяца. Сделать это несложно, считает горожанин.

В результате будет реализован менее затратный, более эффективный с транспортной точки зрения проект, без всяких коллапсов (остановка движения только на 2 летних месяца 2022 года), и завершить его можно в отведенные сроки, уверен он.

Кстати, не следует забывать, что именно проект реконструкции Ленинградского моста заявлен как самый крупный в Челябинской области в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Вызывают вопросы и планы областных властей по приобретению 30 новых трамваев для Челябинска. В течение многих лет система общественного транспорта областного центра уничтожалась, напоминает эксперт. В итоге лучшая в СССР трамвайная система доведена до ветхо-аварийного состояния.

«В такой ситуации бессмысленно выпускать новые трамвайные вагоны на полностью изношенную инфраструктуру. Новые трамвайные вагоны будут разрушаться, их электроника выйдет из строя, вагоны будут регулярно сходить с рельсов. Косметический ремонт на 250 миллионов рублей ситуацию изменить не может. Трамвайная инфраструктура развалится окончательно из-за возросших от новых вагонов нагрузок», – настаивает общественник.

По расчетам челябинца, только закупка новых рельсов обойдется примерно в 1 миллиард рублей. Кстати, в «Комплексном плане мероприятий по снижению выбросов» национального проекта «Экология» предполагается федеральное финансирование модернизации рельсов и проводов в размере 8 миллиардов рублей, и это реальная оценка затрат на восстановление трамвайной системы Челябинска, уверен эксперт. И нельзя не отметить, что с момента появления этого «Комплексного плана» Челябинская область не приложила никаких усилий, чтобы запланированные деньги получить.

Прежде, чем закупать новые вагоны, необходимо привести всю трамвайную инфраструктуру в нормальное состояние, подчеркивает общественник. Иначе будет происходить разбазаривание бюджета и дискредитация идеи эффективного городского общественного транспорта, который мог бы стать основой современной транспортной системы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.04.21

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