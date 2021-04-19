Больше 6 тысяч челябинцев заявили об участии в митинге в поддержку Навального

Больше 6 тысяч челябинцев заявили о намерении принять участие в митинге в защиту Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на утро понедельника, 19 апреля, 6,6 тысячи жителей Челябинска зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному», где пользователи заявляют о готовности выйти на митинг в защиту оппозиционера.

Вчера, 18 апреля, штаб Навального в Челябинске объявил о планах провести 21 апреля несогласованный митинг на площади Революции. Это произошло после аналогичного заявления руководства ФБК.

Всего на сайте «Свободу Навальному» в настоящее время зарегистрировано 463,2 тысячи человек. Некоторые наблюдатели отмечают, что этой цифры могли добиться с использованием ботов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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