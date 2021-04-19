В Челябинске возобновили уголовное дело в отношении регионального экс-омбудсмена

В Челябинске возобновили следствие по уголовному делу в отношении бывшего уполномоченного по правам человека в регионе Алексея Севастьянова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на минувшей неделе экс-омбудсмена и политика Алексея Севастьянова вновь при гласили в полицию. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

«Девятый том пошел, разумный срок расследования прошел. Мое дело по коровам возобновили, правда, при очень странных обстоятельствах (дело терялось на 4 месяца) и в нарушение процессуальных сроков. Дело становится еще более абсурдным. Допрашивал и собирал доказательства по делу... Бинго! Свидетель! Правда, допрошенный свидетелем только сейчас. 33 коровы и стакан парного молока... Дороговастенько получилось... Я на новый круг».

Напомним, в июне прошлого года Центральный районный суд Челябинска признал Севастьянова виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, приговорив его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. По версии следствия, он заявился на получение гранта в размере 3 миллионов рублей для создания фермерского хозяйства. Обвинение настаивало: фермерством он заниматься не собирался, а деньги хотел присвоить.

Севастьянов, в свою очередь, подчеркивал, что грант он не получил, так как минсельхоз ему отказал, но организацией фермерского хозяйства продолжал заниматься.

В октябре 2020 года Челябинский областной суд в апелляционном порядке отменил приговор и вернул дело прокурору «для устранения препятствий его рассмотрения судом». В качестве таких препятствий было названо существенное нарушение «норм уголовно-процессуального закона, выразившееся в нарушении права осужденного на защиту». Также судом апелляционной инстанции было вынесено частное определение в адрес президента Адвокатской палаты Челябинской области и начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области в связи допущенными адвокатом и следователем грубыми нарушениями уголовно-процессуального закона, повлекшими отмену судебного решения и возвращение уголовного дела прокурору.

По словам Алексея Севастьянова, уголовное дело возобновили 18 марта. Но в действительности никаких действий по нему не производилось почти месяц.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.04.21

Больше 6 тысяч челябинцев заявили об участии в митинге в поддержку Навального. / Челябинских чиновников обвинили в намерении разбазарить 2 миллиарда рублей. / За сутки скончались семь южноуральцев с COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»