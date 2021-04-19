Число южноуральцев, заболевших COVID-19, приблизилось к 59 тысячам человек

За сутки в Челябинской области коронавирусной инфекцией заразились 114 человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 19 апреля в регионе подтверждены 58 тысяч 910 случаев заболевания COVID-19 (+ 114 новых подтверждений ко вчерашнему дню).
За прошедшие сутки выписаны 115 человек. ️Больных COVID-19 – 3 тысячи 146 человека.
Скончались 9 человек: от COVID-19 – 6 южноуральцев, от других причин – 3 пациента.
С начала пандемии умерли 2 тысячи 520 инфицированных (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 355).
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 19.04.21
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