За выходные площадь лесных пожаров в Челябинской области удвоилась

Площадь лесных пожаров на Южном Урале превысила 100 гектаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, за минувшие выходные на Южном Урале ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 60 гектаров.

Возгорания произошли на территории Каслинского, Чебаркульского, Шершневского, Катав-Ивановского, Кунашакского и Миасского лесничеств. Общая площадь пожаров составила 60 гектаров. На тушении были задействованы 140 человек и 55 единиц техники.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 30 лесных пожаров на площади 115 гектаров.

Напомним, правительством Челябинской области подписано распоряжение о начале пожароопасного сезона в лесах на территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов с 1 мая 2021 года, на остальных территориях области – с 10 апреля 2021 года.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, в течение пожароопасного сезона в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой (ширина – не менее 0,5 метра).

Необходимо воздержаться от использования любого источника огня в лесах, особенно от разведения костров.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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